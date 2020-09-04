Расслабляться рано: супертайфун «Хайшен» зацепит Приморье на следующей неделе

Во Владивостоке во вторник, 8 сентября, ожидается штормовой ветер Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморье еще не успеет разобраться с последствиями только что прошедшего «Майсака», когда ему придется противостоять очередной погодной напасти. Новый тайфун окажет, хотя и косвенное, но местами весьма ощутимое влияние на погоду в региона. Траектория движения тайфуна «Хайшен» пролегла по северо-восточным провинциям Китая, недалеко от западных границ края.

Дожди придут в регион во второй половине понедельника, но пока только на юге края. По мере продвижения вихря над Корейским полуостровом к северу, его воздействие на погоду Приморья увеличится. В первой половине ночи на среду дожди охватят большую часть территории региона и их интенсивность возрастет. Из-за дождей ночь станет теплее, а день будет прохладнее на 2 — 5 градусов, сообщает Примпогода.

Именно в это время, в ночь на 9 сентября, «Хайшен» окажется на наименьшем расстоянии от Приморского края и, будет наблюдаться самый сильный ветер. В большинстве районов региона скорость ветра достигнет 15...20 м/сек, а на южном побережье и мысах залива Петра Великого порывами до 32 м/сек.

Как и в случае с тайфуном «Майсак» в бухтах южного побережья разовьется опасная высота волн и сильный накат на прибрежную полосу. В портах уровень моря может достичь критических отметок.

Траектория движения тайфуна "Хайшен" пролегла по северо-восточным провинциям Китая. Инфографика: сайт Примпогода

Днем в среду дожди в Приморье сохранятся, но их интенсивность уменьшится. Дневная температура понизится до +17...+24 °С.

Во Владивостоке дождь ожидается уже в понедельник к вечеру. После обеда также усилится ветер.

Во вторник в столице Приморью ожидается ненастная погода: дождь при штормовом ветре. Во второй половине дня вторника и в начале ночи на среду сильный ветер порывами может доходить до 32 м/сек.

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