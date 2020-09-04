В Приморье восстановлено электроснабжение большей части потребителей, нарушенное в результате прохождения тайфуна

В Приморье энергетики ДРСК в круглосуточном режиме продолжают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, пострадавших от разрушительного тайфуна «Майсак». Электроснабжение большей части потребителей восстановлено, однако энергетикам предстоит еще большой объем ремонтно-восстановительных работ, в том числе и по переводу потребителей с временной на обычную схему электроснабжения.

Сейчас специалисты выполняют ремонт как на объектах высокого напряжения, так и в распределительных сетях. В наиболее пострадавшие районы – Хасанский, Шкотовский – направлены дополнительные бригады. В настоящий момент в ремонтно-восстановительным работах задействованы 56 оперативных бригад энергетиков в составе 144 человек и 55 единиц специальной техники.

Накануне было полностью восстановлено электроснабжение потребителей Владивостока от сетей ДРСК. Сегодня днем - в селах Золотая долина, Безверхово, Душкино, Вольно-Надеждинском, поселке Новом, Суражевке и др. Также сегодня во Владивостоке в 17.00 для выполнения ремонта линии 35 кВ и перевода, поврежденной накануне ураганным ветром, будет погашена подстанция «Телецентр». Специалисты выполнят ремонт провода и переведут линию на обычную схему работы. Это позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей центра Владивостока.

В период проведения аварийно-восстановительных работ налажено тесное взаимодействие приморского филиала ДРСК с главами районов и поселений, а также с дорожными службами. Примавтодор оперативно предоставляет информацию о состоянии и восстановлении дорог на территории края, это позволяет более эффективно координировать работу оперативных бригад энергетиков.

Напомним, на Приморский край обрушился тайфун «Майсак». 3 сентября во второй половине дня на южных прибрежных территориях ветер усилился до ураганных значений - 40 м/с. По данным синоптиков последний раз такой ветер во Владивостоке зафиксирован в 1969 году.