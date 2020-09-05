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Проезд закрыт. Сегодня перекрыли Карла Жигура во Владивостоке

Ремонт на участке дороги продлится вплоть до 21 сентября
Кристина ГРИН
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Проезд закрыт для всех видов транспорта на участке от Марченко, 6 до Жигура, 46

Проезд закрыт для всех видов транспорта на участке от Марченко, 6 до Жигура, 46

Фото: vlc.ru

Несколько дней назад пресс-служба администрации Владивостока предупредила горожан о том, что с 5 сентября движение транспорта по улице Карла Жигура закроют. Связано это будет с ремонтом, который будут проводить вплоть до 21 сентября. Проезд будет закрыт для всех видов транспорта на участке от Марченко, 6 до Жигура, 46. Власти отмечают, что объехать ремонтируемую дорогу можно по улицам: Аллилуева, Котельникова, Военное Шоссе, Народному проспекту.

Вместе с тем, стоит отметить, что изменится и схема движение нескольких автобусов: № 51, 54 и 54А.

Все работы по ремонту магистральной теплотрассы будет проводить АО «ДГК».

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