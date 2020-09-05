В нескольких районах Приморья завершены аварийно-восстановительные работы

Количество отключенных потребителей в первые сутки удалось сократить в 4 раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в полном объеме завершены аварийно-восстановительные работы на электросетевых объектах во Владивостоке, Пограничном, Спасском, Ханкайском районах. На этих территориях электроснабжение осуществляется в штатном режиме, энергетики отрабатывают обращения единичных домохозяйств.

В ближайшее время энергетики закончат работы в Партизанске и населенных пунктах Партизанского района. Также сегодня будут продолжены работы в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах. Здесь аварийно-восстановительные работы идут в круглосуточном режиме. Минувшей ночью электроснабжение было восстановлено в населенных пунктах Романовка, Прохладное, Новицкое, в большей части поселка Соловей ключ и др.

Также для скорейшего восстановления электроснабжения в эти районы были направлены дополнительные бригады энергетиков как с других территорий Приморья, так и из Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области.

В первые сутки энергетики сумели оперативно восстановить электроснабжение на большей части территорий, пострадавших от ураганного ветра. Количество отключенных потребителей удалось сократить в 4 раза.

В период проведения аварийно-восстановительных работ налажено тесное взаимодействие приморского филиала ДРСК с главами районов и поселений, а также с дорожными службами.

Напомним, на Приморский край обрушился тайфун «Майсак». 3 сентября во второй половине дня на южных прибрежных территориях ветер усилился до ураганных значений - 40 м/с. По данным синоптиков последний раз такой ветер во Владивостоке зафиксирован в 1969 году

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