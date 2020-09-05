«Такой волны я не видела 50 лет»: жительница Приморья из-за тайфуна «Майсак» лишилась дома

Стихия забрала у женщины дом - теперь в нем просто невозможно жить. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья накануне побывал в Хасанском районе, который больше всех пострадал от тайфуна «Майсак». Ураганный ветер и штормовые волны тут наворотили дел. Размытая дорога, выброшенный на берег мусор и практически стертые с лица земли дома.

Сложная ситуация в поселке Зарубино. Там также размыло дорогу, которая связывала жилой микрорайон.

Но самое страшное – лишиться дома. Такое случилось как раз во время разгула стихии. Барак, который расположен на Морской улице, «Майсак» практически полностью разрушен волной.

- Такой волны я не видела как минимум 50 лет. Бетонные плиты выкидывало от берега моря к домам, – рассказала жительница барака Лариса Сакольникова.

Как отмечают в пресс-служба правительства региона, Олег Кожемяко поручил главе района обеспечить эту пострадавшую сертификатом на новое жилье.

- Этот барак уже не пригоден для проживания. Впереди зима, нужно предоставить людям новое жилье. Этот вопрос я возьму на контроль, – обозначил губернатор.

Напомним, что тайфун «Майсак» обрушился на Приморье 3 сентября. Чтобы восстановить жизнедеятельность региона привлекли почти 5 тысяч человек больше 1,5 тысячи единиц техники.

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