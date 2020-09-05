Вот это прилив. Из-за тайфуна сотни гуидаков выбросило на берег острова Шкота в Приморье

Очевидцы уже поделились видео и фото в сети. Фото: vdk_news.

Тайфун «Майсак» уже позади, но его дары удивляют с каждый днем все больше и больше. Ожидать от стихийного бедствия можно было разного, но вишенкой на торте стали рыбы-пенисы. Так в народе называют гуидаки – морские двустворчатые моллюски. Выглядят они, конечно, достаточно вызывающе. Собственно поэтому еще одно название имеет связь с органом.

Так вот. Сотни гуидаков после шторма вынесло на берег острова Шкота и Русского острова. Очевидцы даже успели снять на видео необычный прилив, который принес такой морской сюрприз.

Пользователи сети не могли пройти мимо такого события. Многие восприняли информацию с юмором, но были и те, кто счел такой видеоряд не самым приятным. Вместе с тем, во многих азиатских странах эти моллюски с удовольствием употребляют в пищу, делая из них салаты и другие блюда.

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