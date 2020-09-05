Энергетики восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах Надеждинского района

Из-за грядущего тайфуна в Приморье увеличилось количество бригад энергетиков.

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») ведут аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах Надеждинского района. Для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей в п. Новый и п. Тавричанка прибыли дополнительные бригады.

Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам по улице Первомайская в поселке Новый. Энергетики ведут осмотр и замену поврежденного оборудования, восстанавливают электроснабжение потребителей.

Надеждинский район вошел в число территорий, которые сильней всего пострадали от ураганного ветра во время тайфуна «Майсак». Здесь падение деревьев и веток на провода, а также схлест проводов из-за сильного ветра привели к массовым отключениям электроснабжения. Работы в этом районе, наряду со Шкотовским и Хасанским районах, ведутся в круглосуточном режиме. Возобновить подачу электроснабжения в пострадавших населенных пунктах – первоочередная задача энергетиков.

Основная масса повреждений на электросетевых объектах в период прохождения тайфуна «Майсак» произошла в зоне южного подразделения Приморских электрических сетей. В первые сутки проведения аварийно-восстановительных работ в южные районы Приморья были направлены дополнительные бригады из северного, западного и центрального подразделений филиала. Всего было переброшено 7 дополнительных бригад энергетиков. Они работают вместе со своими коллегами из южных районов, выполняют осмотры оборудования, обходы линий электропередачи, расчищают ЛЭП от упавших деревьев.

Кроме этого, учитывая прогноз о прохождении тайфуна «Хайшен» по территории края уже 7 сентября, было принято решение об увеличении количества бригад энергетиков в Приморье. Из Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной области выехали 5 бригад в составе 22 человек, которые подключатся к восстановлению электросетевых объектов. Прибытие бригад на территорию Приморья ожидается уже завтра.

Напомним, 3 сентября на Приморский край обрушился тайфун «Майсак». Во второй половине дня на южных прибрежных территориях ветер усилился до ураганных значений - 40 м/с. Ураганный ветер стал причиной многочисленных отключений электроэнергии.