«Как же страшно, когда на твоих глазах летит ребенок»: в Приморье малышка выпала с 4 этажа

В Приморье ребенок выпал из окна. Фото: bkamen_news

Страшная ситуация разыгралась в приморском городе Большой Камень. Там из окна многоэтажки выпала малышка. Врачи в срочном порядке госпитализировали ребенка. Очевидцы уверяют, что мать девочки попросту была пьяна и даже не заметила, что случилось.

ЧП произошло в доме №7 на улице Блохера. На глазах у очевидцев маленькая жительница квартиры выпала с 4 этажа.

– Господи, как же было страшно, когда на твоих глазах летит ребенок. Жуть. Но самая главная скорая просто прилетела и оказала первую помощь, а она была самая главная. И, еще врачи сказали, что с малышкой все хорошо. А вот пьяную мамашу, которой никто кроме алкоголя не нужен, на бы наказать, за то, что кроха страдает, – поделилась местная жительница.

Как уверяют свидетели, девочка отделалась ушибами. А до матери еще долго пытались достучаться, чтобы сообщить о ее ребенке. Теперь в подробностях происшествия будут разбираться специалисты. Судя по всему, семья попадет на профилактический учет, если еще там не стоит. Более того, действия несознательной мамаши можно расценить, как оставление ребенка в опасности, а это уже статья.

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