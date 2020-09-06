Он прыгнул спасть девушку: в Приморье во время шторма пропал парень

Молодой человек пропал во время шторма. Фото: dpscontrol

ЧП произошло в ночь с 3 на 4 сентября в бухте Шепалово, расположенной в Находкинском городском округе. Именно тогда в Приморье бушевал тайфун «Майсак». Как уверяют очевидцы, молодой человек вместе с девушкой отправился на камни, чтобы сделать впечатляющие снимки, однако обычная фотосессия закончилась настоящей трагедией.

– Фотографировал девушку на камнях. Волна сбила ее с ног и утащила. Он прыгнул за ней. Тем же вечером тело девушки прибило к берегу. Парня до сих пор ищут, – делятся очевидцы.

По словам отдыхающих, в этом месте часто образуются воронки. Даже, когда море спокойное, купаться в районе камней опасно. Что уж говорит о шторме, в тот день высота волн достигала местами 9 метров.

Жители Приморья искренне переживают за судьбу молодого человека, соцсети буквально пестрят молитвами о его здоровье.

«Господи, спаси и сохрани», «Парень, найдись, пожалуйста, живой», «Только вернись живым, дома тебя очень ждут», – пишут пользователи сети.

Всем, кто может располагать информацией об Андрее Рюмине, или помочь в его поисках, просьба связаться по телефону. 8914-670-32-10.

За судьбу парня переживают неравнодушные жители края.Фото: primorye_online

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