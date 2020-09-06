Ударит по тем же районам. Губернатор Приморья распорядился создать боевой резерв сил и средств из-за нового тайфуна

Приморье ожидает новый удар стихии Фото: Евгения ГУСЕВА

Не успело Приморье опомниться от удара супертайфуна «Майсак», как к краю приближается не менее опасный «Хайшен». Более того, помимо ураганного ветра стихия принесет и большое количество осадков. Повторяя траекторию собрата, непогода разыграется в тех же районах, что пострадали ранее. Губернатор края распорядился создать боевого резерва из сил и средств на местах для ликвидации последствий удара стихии.

– Тайфун ударит по тем же районам, по каким прошел и прошлый, ожидается практически такой же ураганный ветер, но при этом с дождем. Нужно подтягивать силы с других районов, а что касается энергетики, то и с других регионов, – отметил Олег Кожемяко.

При этом губернатор обратился к руководителям энергосетевых предприятий и МЧС с просьбой выделить дополнительные кадры и технику.

– В каждом муниципалитете должна быть сформирована группировка от 6 до 25 спасателей, готовых в любой момент приступить к работе: в Шкотовском районе – минимум 25 человек, в Хасанском и Партизанском районах – по 20 человек, – констатировал глава Приморья.

Также Олег Кожемяко заявил о необходимости наладить электроснабжение и максимально восстановить повреждения, которые до этого нанес «Майсак». Из-за прошлого супертайфуна без света остались 18 тысяч человек и пострадали кровли в 146 домах. По словам губернатора, нужно задействовать больше людей в восстановительных работах, где необходимо закрыть крыши пленкой, ведь 7-8 сентября ожидается новый удар стихии.

ПО ТЕМЕ

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося супертайфуна «Хайшен»

Тропический вихрь может повторить траекторию «Майсака». Удар будет мощный, названы районы, которые подтопит больше всего (видео)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14