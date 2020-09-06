Очередной антирекорд. Приморье перешагнуло отметку в 10 тысяч по числу больных COVID

В Приморье продолжают выявлять десятки больных коронавирусом Фото: Милана СОКОЛ

За последние сутки заражение новой коронавирусной инфекцией в Приморье подтвердилось еще у 76 пациентов. Край преодолел очередной важный психологический барьер. Общее число больных с начала пандемии достигло – 10 064. Темп прироста заболеваемости сейчас составляет 0,79%.

Вылечиться от опасной инфекции за последние 24 часа смогли 70 местных жителей. Всего в списке тех, кто победил заболевание – 8381. В минувшие сутки обошлось без летальных исходов.

Правительство Приморья подчеркивает, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Ношение масок, «социальная дистанция», а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм – остаются обязательными требованиями.

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