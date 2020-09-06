На приморской трассе машина слетела в кювет и перевернулась фура

Авария с участием длинномера практически парализовала движение на приморской трассе вечером в пятницу. У тягача перевернулся прицеп, заняв полностью полосу. Для проезда остался лишь небольшой участок, поэтому в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

По слова очевидцев, перед развязкой в районе Шмидтовки легковушка слетела в кювет, а у фуры свалился контейнер. В причинах происшествия еще предстоит разобраться специалистам, подробности о пострадавших также выясняют.

Судя по внушительному тормозному следу от длинномера, водитель пытался затормозить, чтобы избежать ДТП. Именно из-за резкого маневра контейнер перевернуло. К счастью, сама кабина не пострадала, поэтому обошлось без жертвы. Автомобилисты, проезжающие мимо предполагают, что легковушка попросту подрезала большегруз. Эту версию проверят эксперты.

ЧП произошло около 17 часов, последствия ликвидировали до позднего вечера. В 21:00 трасса в направлении Владивостока еще была скована пробкой.

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