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Общество

«Все мыши любят сыр». Необычную кражу провернул житель Партизанска

Часть продуктов он успел съесть, другую продал на местном рынке
Ярослав ЮРИН
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Приморец вынес 20 килограмм сыра со склада

Приморец вынес 20 килограмм сыра со склада

Фото: pixabay.com

Любителя сыра задержали полицейские Партизанска. Дело в том, что мужчина проник в помещение общепита и украл из холодильника 20 килограммов сырных продуктов. Часть похищенного воришка съел, часть успел продать на городском рынке.

В полицию обратился хозяин общепита с заявлением о краже. Мужчина объяснил, что заведение сейчас закрыто для просителей, а склад используется для хранения продуктов. Как оказалось, во время отсутствия хозяина в помещение через окно проник 28-летний местных житель.

За подобные кулинарные пристрастия мужчине теперь грозит срок.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение», – отметила пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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