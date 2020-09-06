«Это фиаско, братан»: во Владивостоке нарушитель на «Крузаке» сразу попался полиции

Нарушителя поймали на месте
Фото: принтскрин видео.
Неудачный маневр владельца Toyota Land Cruiser во Владивостоке может стоить ему прав. При наиболее благоприятном исходе, автолюбитель отделается штрафом до 5 тысяч рублей. Водитель, как говорится, попался на месте с поличным.
Невзирая на запрещающий знак, джип выехал с Уборевича в сторону Суханова. Поездка оказалось недолгой. Буквально через 15 метров нарушителя задержала полиция.
«Мнгновенная карма», «Братан, это фиаско», «Больше он так делать не будет», «Не фартануло», – комментируют пользователи сети произошедшее.
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