«Это фиаско, братан»: во Владивостоке нарушитель на «Крузаке» сразу попался полиции

Нарушителя поймали на месте Фото: принтскрин видео.

Неудачный маневр владельца Toyota Land Cruiser во Владивостоке может стоить ему прав. При наиболее благоприятном исходе, автолюбитель отделается штрафом до 5 тысяч рублей. Водитель, как говорится, попался на месте с поличным.

Невзирая на запрещающий знак, джип выехал с Уборевича в сторону Суханова. Поездка оказалось недолгой. Буквально через 15 метров нарушителя задержала полиция.

«Мнгновенная карма», «Братан, это фиаско», «Больше он так делать не будет», «Не фартануло», – комментируют пользователи сети произошедшее.

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