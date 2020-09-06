Энергетики напомнили приморцам о запрете самовольно включать электроустановки

Энергетики устраняют последствия удара стихии по Приморью. Фото: пресс-служба ДРСК

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») напоминают о недопустимости самовольного включения электроустановок. Это может привести к повторным отключениям линий электропередачи, а также получению электротравмы.

Специалисты приморского филиала ДРСК отмечают, что после восстановления электроснабжения по ЛЭП 6-10 кВ с абонентскими отпайками фиксируются повторные отключения. Собственникам электроустановок необходимо соблюдать правила ввода в работу электросетевых объектов. Перед включением собственник электросетевой установки обязан выполнить ее осмотр, затем уведомить сетевую организацию о результатах осмотра. Собственник самостоятельно занимается устранением повреждения в своих сетях. После проведения ремонтных работ собственник сообщает об их завершении и готовности к включению. В зависимости от последствий, за самовольные действия в электроустановках предполагается административная или уголовная ответственность.

Напомним, в Приморье продолжаются аварийно-восстановительные работы на электросетевых объектах. Работы ведутся в круглосуточном режиме на территориях, пострадавших от ураганного ветра во время тайфуна «Майсак». В течение дня работы велись в населенных пунктах Хасанского, Шкотовского, Надеждинского, Партизанского районов и Артемовского ГО. Стихия нанесла довольно серьезный удар по краю, оставив без света 18 тысяч человек.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

Абонентов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Фото: пресс-служба ДРСК

Справка:

АО «ДРСК» (входит в состав группы «РусГидро») осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 327 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 715 подстанций, установленная мощность 15 744 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.