Космодром «Морской старт» получит свою стоянку в Приморье

Плавучий космодром "Морской старт". Фото: сайт s7space.ru

Для стоянки ракетно-космического комплекса «Морской старт» уже подобраны возможные площадки в Приморском крае. Об этом стало известно во время встречи губернатора Олега Кожемяко с руководителями ЗАО «Группа компаний С7» 5 сентября.

— Они (площадки) удобны и в части подведения инженерной инфраструктуры, и в части привлечения специалистов для обслуживания комплекса — планируется создать 200 рабочих мест, — сообщил генеральный директор ООО «С7 Космические Транспортные Системы» (S7 Space) Сергей Савченков.

По словам руководителя сейчас определяется финансовая модель проекта. Свою очередь Олег Кожемяко заявил, что Приморье окажет содействие в подборе места дислокации «Морского старта» и поможет в создании необходимой инфраструктуры.

— Мы будем ориентироваться на технические условия, необходимые для успешной работы комплекса. Это уникальный проект, который нужно поддерживать, и всю необходимую помощь регион готов оказать, — сказал губернатор.

Вызывает интерес заявление главы региона о том, что подбирать место для базирования космодрома нужно с учетом существующего и будущих мостов на острова Русский и Елена.

Помимо ситуации с «Морским стартом» на совещании обсудили создание компанией С7 в аэропорту Владивостока станции техобслуживания самолетов. Губернатор поручил проработать вариант размещения объекта на территории старого аэропорта, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

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