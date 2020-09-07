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Готовиться к эвакуации горожан: мэр Владивостока отдал распоряжения в преддверии тайфуна

Столица Приморья ведет приготовления к новому удару стихии
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Пострадавшие от тайфуна "Майсак" крыши домов во Владивостоке временно застилают специальной пленкой

Пострадавшие от тайфуна "Майсак" крыши домов во Владивостоке временно застилают специальной пленкой

Фото: Администрация Владивостока

Новый сильный дождь ожидается во Владивостоке уже вечером 7 сентября. На совещании, посвященном ненастью, мэр краевого центра Олег Гуменюк поставил задачу городским службам быть максимально готовыми к удару стихии, сообщила пресс-служба городской администрации.

— Жителей домов, которые могут оказаться в зоне подтопления в результате интенсивных осадков, необходимо заранее оповестить об угрозе. В случае ухудшения погоды должны быть готовы пункты временного размещения и предусмотрены пути эвакуации, — отдал распоряжение глава города.

В ожидании новых ливней и сильного ветра крыши домов во Владивостоке, пострадавшие от тайфуна «Майсак», временно застилают специальной пленкой. По данным властей, непогода, бушевавшая на прошлой неделе, повредила десятки кровель жилых домов. И хотя управляющие компании и управление содержания жилого фонда уже наметили план работ по капитальному восстановлению объектов, новый дождь внес свои коррективы.

Непогода на прошлой неделе повредила десятки кровель жилых домов

Непогода на прошлой неделе повредила десятки кровель жилых домов

Фото: Администрация Владивостока

Временное укрытие — пленка защитит жилища от влаги до момента, когда можно будет начать полноценные ремонтные работы. Рабочие мэрии закрепили пленку на нескольких домах улиц Адмирала Юмашева, на Черемуховой, 10 и 3а, Яблоневой 9а, Гульбиновича, 8/1, Ильичева, 16 и других.

Пленка защитит дома от влаги до момента, когда можно будет начать полноценный ремонт

Пленка защитит дома от влаги до момента, когда можно будет начать полноценный ремонт

Фото: Администрация Владивостока

Жителям Владивостока мэр посоветовал в случае ухудшения погодных условий не подвергать себя опасности и оставаться во время тайфуна «Хайшен» дома.

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