Готовиться к эвакуации горожан: мэр Владивостока отдал распоряжения в преддверии тайфуна

Пострадавшие от тайфуна "Майсак" крыши домов во Владивостоке временно застилают специальной пленкой Фото: Администрация Владивостока

Новый сильный дождь ожидается во Владивостоке уже вечером 7 сентября. На совещании, посвященном ненастью, мэр краевого центра Олег Гуменюк поставил задачу городским службам быть максимально готовыми к удару стихии, сообщила пресс-служба городской администрации.

— Жителей домов, которые могут оказаться в зоне подтопления в результате интенсивных осадков, необходимо заранее оповестить об угрозе. В случае ухудшения погоды должны быть готовы пункты временного размещения и предусмотрены пути эвакуации, — отдал распоряжение глава города.

В ожидании новых ливней и сильного ветра крыши домов во Владивостоке, пострадавшие от тайфуна «Майсак», временно застилают специальной пленкой. По данным властей, непогода, бушевавшая на прошлой неделе, повредила десятки кровель жилых домов. И хотя управляющие компании и управление содержания жилого фонда уже наметили план работ по капитальному восстановлению объектов, новый дождь внес свои коррективы.

Непогода на прошлой неделе повредила десятки кровель жилых домов Фото: Администрация Владивостока

Временное укрытие — пленка защитит жилища от влаги до момента, когда можно будет начать полноценные ремонтные работы. Рабочие мэрии закрепили пленку на нескольких домах улиц Адмирала Юмашева, на Черемуховой, 10 и 3а, Яблоневой 9а, Гульбиновича, 8/1, Ильичева, 16 и других.

Пленка защитит дома от влаги до момента, когда можно будет начать полноценный ремонт Фото: Администрация Владивостока

Жителям Владивостока мэр посоветовал в случае ухудшения погодных условий не подвергать себя опасности и оставаться во время тайфуна «Хайшен» дома.

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