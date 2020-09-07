Машины отбросило в разные стороны. ДТП на объездной трассе Владивостока спровоцировало затор

Mark врезался в леера Фото: принтскрин видео.

Едва во Владивостоке начался дождь, уже произошло довольно серьезное ДТП. Очередная авария на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл значительно осложнила движение в направлении острова Русский 7 сентября. Разбитые авто оказались раскиданы по полосам, в итоге быстро образовался затор.

ДТП произошло недалеко от Седанкинского водохранилища. Малолитражка заняла крайне левую полосу, а седан откинуло на леерное ограждение с правой стороны дороги. Mark получил довольно серьезные кузовные повреждения, судя по всему, для освобождения проезжей части понадобится помощь эвакуатора.

– Нельзя просто так взять и доехать спокойно от точки А в точку В... Надо обязательно устраивать соревнования или с соперниками, которые возможно даже не знают, что участвуют в заезде или (что скорее всего) со своими собственными неугомонными глистами... Это всего лишь дождь, даже не снег, доехать нормально шансов больше, чем достаточно, – высказываются местные жители в популярном автомобильном паблике Приморья.

Тем, кто не желает тратить время на пробку, лучше продумать пути объезда.

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