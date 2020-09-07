COVID-19 в Приморье отступает, но медленно. 73 инфицированных за сутки

За последние 24 часа в Приморье от COVID-19 вылечились 52 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедшее воскресенье добавило в список жителей Приморья, инфицированных COVID-19, еще 73 имени. Общее количество тех, кто попал в этот перечень с момента, когда эпидемия добралась до региона, на сегодня составляет 10137 человек, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора.

Ведомство также информирует о том, что за минувшие сутки в Приморье не было зафиксировано новых летальных исходов из-за коронавируса. На данный момент число умерших от новой болезни приморцев в общей сложности составляет 107 человек.

Что касается тех, кто сумел излечиться от коварного недуга, их за последние 24 часа стало в регионе больше на 52 человека. Сейчас диагноз COVID-19 снят с 83% всех приморцев, у которых ранее был обнаружен вирус. Это 8433 жителя края.

На всей территории региона продолжается активное выявление нарушений режима повышенной готовности. Сообщается, что за последние сутки в этой работе было задействовано свыше 1200 сотрудников МВД, Росгвардии и представителей муниципальных административных комиссий.

Удалось провести проверки более чем на 4300 различных объектах, включая точки торговли и общепита, общественный транспорт, туристические базы и пляжи.

Как и ранее, в Приморье вплоть до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Граждане должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между людьми в 1,5 метра.

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