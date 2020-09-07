«Скорую вызывай, чего ты снимаешь?»: в Приморье неудачный маневр закончился кульбитом авто

Водитель не справился с управлением Фото: принтскрин видео.

Полет был эпичным – делятся очевидцы пришествия в Большом Камне. В неприятной ситуации накануне оказался экипаж Honda Insight. Автомобиль взмыл колесами в небо буквально на равно месте. Участникам ДТП понадобилась помощь медиков.

Как уверяют свидетели, авария произошла недалеко от местного дома культуры. При этом скорость авто была небольшая, однако последствия оказались серьезными. Судя по всему, водитель не справился с управлением, наехав на разделительный бордюр посередине дороги.

– Но полет был эпичным, прям передо мной, благо оттормозилась перед пешеходным, – делится жительница края в сети.

На помощь к экипажу поспешили очевидцы, многие при этом решили запечатлеть происходящее.

– Скорую вызывай, чего ты снимаешь?, – рассудительно обратился к взрослой сопровождающей ребенок, оказавшийся на месте ЧП.

Прибывшие по тревожному вызову медики оказали необходимую помощь пострадавшим. Сама машина получила довольно серьезные повреждения. Insight вернули в привычное положение и увезли на эвакуаторе.

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