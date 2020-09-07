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Общество

Найти четвероногого друга можно 12 сентября во Владивостоке на фестивале «Дорога домой»

Фонд защиты животных «Умка» представит гостям мероприятия 40 беспородных собак, которым нужны хозяева
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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В фестивале во Владивостоке "Дорога домой" в этом года примут участие 40 собак

В фестивале во Владивостоке "Дорога домой" в этом года примут участие 40 собак

Фото: Администрация Владивостока

Фестиваль-выставка беспородных собак «Дорога домой» пройдет во Владивостоке в субботу, 12 сентября. Благотворительное мероприятие организовано при поддержке управления по делам молодежи администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это уже второй такой фестиваль. В прошлом году благодаря этому мероприятию хозяев нашли две собаки. Еще 10 четвероногих друзей человека смогли найти хозяев в течение года.

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года

Фото: Администрация Владивостока

— Успех мероприятия превзошел все наши ожидания, марафон вылился в широкоформатное городское событие. Нас поддержало много друзей, волонтеров, просто проходящих мимо людей. Были те, кто знал о нас благодаря нашим социальным сетям и сайту, но не могли до нас добраться, так как наш центр находится за городом. Но было очень много людей, которые до этого никогда не слышали о нас и не знали, какими классными могут быть бездомные собаки, — рассказала директор фонда «Умка» Екатерина Кириллова.

В фестивале этого года примут участие 40 собак. Они являются подопечными «Умки» и других волонтерских движений. В программе будут показательные выступления собак, конкурсы, благотворительный маркет, ярмарка мастеров, творческие мастер-классы. Потенциальные хозяева смогут познакомиться с животными, сфотографироваться с ними и, конечно же, при желании забрать домой.

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года

Фото: Администрация Владивостока

Зоозащитники сообщают, что все собаки привиты, приучены к поводку, не агрессивны к людям и другим животным.

В планах у фонда, помогающего животным, с 2021 года начать проводить такие фестивали дважды в год.

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года

Фото: Администрация Владивостока

Нынешний фестиваль пройдет на верхней площадке Спортивной набережной. Начало в 12 часов. Вход свободный.

СПРАВКА:

Фонд помощи бездомных животных «Умка» организован в 2014 году и за годы работы волонтеры фонда спасли более 1300 животных. Более 1100 из них нашли хозяев. Сейчас под опекой фонда почти 200 животных.

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года

Фото: Администрация Владивостока

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