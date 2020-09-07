Найти четвероногого друга можно 12 сентября во Владивостоке на фестивале «Дорога домой»

В фестивале во Владивостоке "Дорога домой" в этом года примут участие 40 собак Фото: Администрация Владивостока

Фестиваль-выставка беспородных собак «Дорога домой» пройдет во Владивостоке в субботу, 12 сентября. Благотворительное мероприятие организовано при поддержке управления по делам молодежи администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это уже второй такой фестиваль. В прошлом году благодаря этому мероприятию хозяев нашли две собаки. Еще 10 четвероногих друзей человека смогли найти хозяев в течение года.

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года Фото: Администрация Владивостока

— Успех мероприятия превзошел все наши ожидания, марафон вылился в широкоформатное городское событие. Нас поддержало много друзей, волонтеров, просто проходящих мимо людей. Были те, кто знал о нас благодаря нашим социальным сетям и сайту, но не могли до нас добраться, так как наш центр находится за городом. Но было очень много людей, которые до этого никогда не слышали о нас и не знали, какими классными могут быть бездомные собаки, — рассказала директор фонда «Умка» Екатерина Кириллова.

В фестивале этого года примут участие 40 собак. Они являются подопечными «Умки» и других волонтерских движений. В программе будут показательные выступления собак, конкурсы, благотворительный маркет, ярмарка мастеров, творческие мастер-классы. Потенциальные хозяева смогут познакомиться с животными, сфотографироваться с ними и, конечно же, при желании забрать домой.

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года Фото: Администрация Владивостока

Зоозащитники сообщают, что все собаки привиты, приучены к поводку, не агрессивны к людям и другим животным.

В планах у фонда, помогающего животным, с 2021 года начать проводить такие фестивали дважды в год.

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года Фото: Администрация Владивостока

Нынешний фестиваль пройдет на верхней площадке Спортивной набережной. Начало в 12 часов. Вход свободный.

СПРАВКА:

Фонд помощи бездомных животных «Умка» организован в 2014 году и за годы работы волонтеры фонда спасли более 1300 животных. Более 1100 из них нашли хозяев. Сейчас под опекой фонда почти 200 животных.

Участник фестиваля "Дорога домой" 2020 года Фото: Администрация Владивостока

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