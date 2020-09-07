Все таксисты города здесь собрались? Из-за ДТП встал Первомайский район Владивостока

Авто врезались в леера на Калинина. Фото: dpskontrol125rus

Очередное ДТП сковало движение в Первомайском районе Владивостока. Машины не поделили проезд на улице Калинина. При этом одним из участников аварии стал автомобиль такси, на подмогу к товарищу поспешили другие водители, еще больше осложняя проезд.

Авто столкнулись при движении с Калинина в сторону Окатовой, не доезжая магазина «Зеленый остров». Движение на аварийном участке сильно осложнено.

Стоит отметить, что ДТП здесь происходят с печальным постоянством, и каждый раз страдают металлические ограждения. Но свою функцию отбойник выполняет довольно хорошо, учитывая последние происшествия, лишь однажды машина сломала леера, вылетев на встречную полосу.

Напомним, масштабная пробка также образовалась на объездной трассе Владивостока. Там не поделили проезд седан и малолитражка. Автомобили раскидало по полосам, поэтому в считанные минуты образовался затор.

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