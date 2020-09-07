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Общество

Новогодние елки во Владивостоке ставили за взятку

200 тысяч рублей «отката» получил чиновник за заключение договора на 990 тысяч
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Бывшего руководителя муниципального учреждения культуры Владивостока приговорили к штрафу 3 миллиона рублей

Бывшего руководителя муниципального учреждения культуры Владивостока приговорили к штрафу 3 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор муниципального учреждения культуры Владивостока «СКЦ «Владивосток» Алексей Скуридин в декабре 2014 — январе 2015 годов получил взятку 200 тысяч рублей за то, что заключил с некой фирмой договор на общую сумму 990 тысяч рублей. Договор касался «оказания услуги по доставке, монтажу, украшению, техническому обслуживанию и демонтажу новогодних елок в городе».

Фрунзенский районный суд Владивостока признал теперь уже бывшего руководителя виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере».

Чиновника приговорили к штрафу 3 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

Пресс-служба прокуратуры Приморья сообщает, что пока велось предварительное следствие, были приняты обеспечительные меры — наложен арест на имущество и денежные средства, принадлежащее директору на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. И этот арест сохранен судом до исполнения приговора в части наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

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