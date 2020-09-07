Осеннее похолодание и тайфун «Майсак» вызвали всплеск цифровой активности у жителей Владивостока

«МТС» в начале осени зафиксировала новый всплеск цифровой активности среди жителей Владивостока. В первую неделю сентября горожане активно проводили досуг онлайн – делали покупки и использовали видеосервисы.

Несмотря на открытие кинотеатров и бассейнов, в начале сентября горожане вернулись к онлайн-досугу. Наибольший рост демонстрируют киберспортивные и геймерские сайты – в первые дни сентября количество обращений к игровым ресурсам выросло в четыре раза по сравнению с 2019 годом. Не отстают от геймеров и поклонники кино и сериалов – онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео показали рост более чем в три раза. В ТОП-3 популярных занятий приморцев стабильно входит и онлайн-шопинг – количество обращений к интернет-магазинам на 227% выше прошлогодних показателей.

С началом учебного года и окончанием сезона отпусков ожидаемо стали расти электронные сервисы для работы и учебы. Так, количество запросов к платформам для видеоконференций и удаленной работы увеличилось на 45% по отношению к 2019 году. Поскольку еще не во всех ВУЗах начался учебный год, образовательные платформы пока демонстрируют не такой большой рост – в начале сентября они выросли на 16%.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), в начале сентября снова достиг максимального значения в 10 баллов. Количество обращений к цифровым решениям на 105 % превышает показатели 2019 года.

Об индексе цифровой активности

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.