Фонд «Восточный Порт» наградил волонтёров за активную работу в период пандемии COVID-19

Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» наградил неравнодушных жителей Врангеля и Находки, которые бескорыстно заботились о самых уязвимых слоях населения в период самоизоляции. Благодарности и памятные подарки из рук Президента Фонда «Восточный Порт» Вадима Байбака получили люди разного возраста, среди которых учащиеся, работники бюджетных учреждений и производственных предприятий, сотрудники Фонда и рядовые жители Врангеля – всего несколько десятков человек.

По словам Вадима Байбака, когда общество столкнулось с коронавирусом, добровольцы проявили лучшие черты своего характера:

– От лица коллектива Фонда «Восточный Порт» я выражаю признательность всем собравшимся в этом зале за доброту, отзывчивость, самоотверженность и бескорыстие. Люди разных возрастов и профессий жертвовали своим временем, рисковали здоровьем, чтобы помочь тем, кто наиболее уязвим для болезни.

– Мы оказываем помощь людям, нашим землякам, потому что они действительно сейчас в ней очень нуждаются, – отметила председатель Попечительского совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова. – В ответ мы видим их радость и благодарные улыбки – это самое лучшее вознаграждение за проделанную работу.

Напомним, в апреле 2020 года по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в населённых пунктах края были созданы волонтёрские штабы по борьбе с распространением COVID-19. Во Врангеле организацию такого центра взял на себя Фонд «Восточный Порт» – на призыв о помощи откликнулись десятки местных жителей. Для координации действий волонтёров в социальных сетях была создана специальная группа, в которой аккумулировались и распределялись среди добровольцев заявки о помощи – купить продукты в магазине или лекарства в аптеке, вынести мусор и т.д.

Во второй половине весны «Восточным Портом» была организована и проведена масштабная акция по обеспечению продуктами первой необходимости социально-незащищенных слоёв населения. Тогда волонтёры оказали помощь сотням местных жителей. Накануне майских праздников добровольцы доставили наборы с продуктами первой необходимости ветеранам Восточного Порта, а также многодетным семьям Врангеля, Находки и Партизанска. В день празднования 75-летия Великой Победы портовики и волонтёры постарались сделать всё возможное, чтобы их земляки смогли почувствовать праздничную атмосферу 9-го мая. Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Находкинском городском округе, и пяти труженикам тыла – работникам АО «Восточный Порт», вышедшим на пенсию, передали цветы, продуктовые наборы и денежные подарки. Чтобы обезопасить ветеранов, участвующие в акции волонтёры использовали необходимые средства личной защиты.

– Мы прошли через четыре месяца непростой работы в волонтёрском штабе. За это время мы получили не только просьбы о помощи, но и благодарные отзывы о вашей работе. Вместе нам удалось справиться со всеми трудностями и стать еще более сплоченными, – подчеркнул Вадим Байбак. – Со своей стороны, мы всегда готовы поддерживать инициативы жителей посёлка. Больше года Фонд «Восточный Порт» реализует 12 программ социального развития, которые помогают делать жизнь во Врангеле лучше и комфортнее. Ещё раз спасибо, успехов вам в добрых начинаниях!