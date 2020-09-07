Тело мужчины, упавшего с Русского моста, найдено в море возле Владивостока

Скриншот видео: Инстаграм dps_vl

Обнаружено тело мужчины, упавшего с Русского моста 3 сентября. Видео с трагическим инцидентом моментально разнеслось по сети Интернет.

Как сообщает VL. ru со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю, погибший оказался жителем поселка Кневичи 1976 года рождения. Документы мужчины были найдены в машине Land Cruiser Prado, которую он оставил на мосту. Тело достали из воды далеко от места происшествия в минувшие выходные дни.

Сообщается, что материалы по происшествию переданы из полиции в краевой Следственный комитет, который занялся доследственной проверкой. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначено вскрытие. Процессуальное решение будет принято по окончании проверки.

Подробно об происшествии на Русском мосту «КП-Владивосток» писала ранее.

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