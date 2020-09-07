На ССК «Звезда» в Приморье началась постройка нового танкера типа MR

Первые детали корпуса танкера вырезали на новом высокотехнологичном газо-плазменном станке. Фото: пресс-служба ССК "Звезда"

Начало работы над новым танкером типа MR ознаменовалось на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье первой резкой металла. Первые детали корпуса судна вырезали в блоке корпусных производств на новом высокотехнологичном газо-плазменном станке, установленном в рамках расширения действующих мощностей основного цеха верфи.

Как сообщила пресс-служба предприятия, это будет головное судно в серии из трех танкеров, предназначенных для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Танкера станут эксплуатировать в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров Группы компаний «Совкомфлот» с ПАО «НОВАТЭК».

Торжественный запуск первой резки деталей нового судна. Фото: пресс-служба ССК "Звезда"

Дедвейт каждого танкера составит около 50 тысяч тонн, длина — более 180 метров, ширина — более 32 метров, осадка — 13 метров. Суда ледового класса 1B смогут безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.

Как и в серии танкеров типа «Афрамакс», строительство которых также ведется на «Звезде», на танкерах типа MR применены технологии двухтопливных систем — судно может работать на экологически чистом сжиженном природном газе.

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