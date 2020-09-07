Энергетики Приморья восстанавливают электроснабжение в сети 0,4 кВ по заявкам потребителей

Началась работа с собственниками абонентских присоединений, которым нужно в кратчайшие сроки подготовить свои электроустановки к включению.

Минувшей ночью Приморские электрические сети восстановили линии 6-10 кВ в районах, наиболее пострадавших от ураганного ветра в период прохождения тайфуна «Майсак». Это позволило обеспечить электроэнергией основной объем отключенных ранее потребителей.

Завершены аварийно-восстановительные работы по сетям высокого напряжения в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском районах, г. Большой Камень, Партизанске и Артемовском городском округе.

Сейчас энергетики занимаются восстановлением вводов 0,4 кВ в населенных пунктах и включением бытовых потребителей. Работы в распределительных сетях идут в Смоляниново, Кипарисово, Барабаше, Нежино, Центральном, Прохладном, Новом мире, Партизанске, Раздольном и других населенных пунктах. Энергетики убирают с ЛЭП деревья и ветки, ведут замену поврежденного оборудования, подключают потребителей к электроснабжению.

Энергетики работают по отдельным адресам, в том числе на основании заявок, поступивших через контакт-центр ДРСК – 8-800-1000-397, или через аккаунт в Инстаграм - @primseti_drsk. Кроме этого, сегодня начинается работа с собственниками абонентских присоединений, которым нужно в кратчайшие сроки подготовить свои электроустановки к включению и сообщить об этом в сетевую организацию.

В течение минувших суток в аварийно-восстановительных работах было задействовано 28 бригад энергетиков, включая бригады, прибывшие из других регионов. Бригады Хабаровских электрических сетей продолжают работать в Смоляниново и Кипарисово. Бригада из Еврейской автономной области отправлена для помощи приморским энергетикам в Хасанский район. Прибытие бригады из Амурской области к месту работ ожидается во второй половине дня. Все бригады оснащены техникой высокой проходимости, инструментами и материалами, которые необходимы для восстановления линий электропередачи.