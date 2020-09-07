Основной удар тайфуна "Хайшин" ожидается в ночь на 8 сентября

В состав оперативного штаба вошли представители коммунальных, дорожных и других муниципальных служб, полиция и МЧС. Фото: Администрация Владивостока

Круглосуточный оперативный штаб будет координировать всю работу городских служб, когда супертайфун «Хайшен» начнет оказывать свое влияние на Владивосток.

Штаб, собственно, просто возобновил работу, которую осуществлял во время прохождения возле Приморья тайфуна «Майсак». По данным пресс-службы администрация Владивостока, в состав штаба входят представители коммунальных, дорожных и других муниципальных служб, полиция и МЧС. Их задача во время непогоды обеспечить слаженную работу всех служб, а также оперативно ликвидировать последствия стихии.

Как сообщил руководитель штаба, заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских, в формате видеоконференцсвязи прошло оперативное совещание по ликвидации последствий прошедшего тайфуна «Майсак», а также по подготовке к предстоящей непогоде.

По данным специалистов, основной проблемой, которую принес прошлый тайфун, стали перебои с подачей электроэнергии.

— В ночь ожидается усиление осадков и ветра, порывы которого могут достигать 32 метров в секунду. В связи с этим возможны обрывы на электросетях, падение деревьев и конструкций. Службам поставлена задача максимально быстро устранять все неполадки, для этого сформированы оперативные бригады различных служб, — подчеркнул Сергей Русских.

Синоптики сообщают, что сильный дождь начнется во Владивостоке сегодня, 7 сентября, вечером. Он будет идти всю ночь и сопровождаться сильным ветром до 32 м/с. Менее чем за 12 часов ожидается до 35 мм осадков.

Людям рекомендуется держаться на расстоянии от крупных конструкций и деревьев. Автомобилистам нужно быть осторожными и не совершать резких маневров на дороге. Парковать машины лучше в гаражах или на крытых площадках.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.

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