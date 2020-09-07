Киднеппинг среди бела дня во Владивостоке: похититель задержан

С сообщением о похищении человека в полицию Владивостока обратилась очевидица. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Жительница Владивостока обратилась за помощью в полицию, заявив, что стала свидетельницей похищения. По ее словам, на улице Юмашева мужчина силой посадил в автомашину Toyota Allion женщину и увез в неизвестном направлении.

Службы правопорядка объявили в городе план «Перехват»: наружные наряды полиции были ориентированы на розыск и задержание описанной машины. Ее обнаружили в районе улицы Всеволода Сибирцева инспекторы дорожно-патрульной службы Андрей Сницарук и Алексей Окулов.

Жителя Владивостока 1962 года рождения, находившегося за рулем, а также пассажирку иномарки доставили в отдел полиции Ленинского района Владивостока.

Проводится проверка обстоятельств произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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