На мини-ярмарке вакансий во Владивостоке ждут коммуникабельных людей

Мини-ярмарка вакансий состоится во Владивостоке 8 сентября Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мини-ярмарка вакансий состоится во Владивостоке 8 сентября с 11 до 12 часов в конференц-зале Приморского центра занятости населения на Пушкинской, 13.

Рабочие места по вакансии «страховой агент» соискателям представит АО «Страховая компания „Колымская“». Сообщается, что работодатель приглашает к сотрудничеству коммуникабельных людей вне зависимости от возраста и опыта работы, готовых овладеть новой профессией.

Представители министерства труда и социальной политики края отмечают, что для безработных людей подобные ярмарки-вакансий — один из самых эффективных методов поиска работы. Можно пройти собеседование с работодателем, а также ознакомиться с банком вакансий Приморья и при этом получить консультацию специалистов по вопросам переобучения или поддержки при организации своего бизнеса.

«В условиях сохраняющейся сложной эпидситуации пока ярмарки вакансий стартовали в Приморье в мини-формате с соблюдением необходимых мер безопасности», — сообщили работники Приморского центра занятости.

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