Подробности взрыва теплотрассы во Владивостоке сообщили власти города

Прорыв паротрассы произошел во Владивостоке вечером 7 сентября. Скриншот видео: пресс-служба администрации Владивостока

Как уже сообщала ранее «КП-Владивосток» вечером 7 сентября в районе дома № 3 на улице Окатовой во Владивостоке произошла масштабная коммунальная авария, ставшая причиной отключения воды в Первомайском районе города.

По информации последним данным пресс-службы администрации города, сообщение о порыве паротрассы на сетях ДГК поступило на пульт Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока в 19:30. На место происшествия прибыли аварийные бригады ДГК, аварийные службы города, МЧС, а также глава Владивостока Олег Гуменюк.

Из квартир ближайшего дома эвакуировали 65 человек. В результате порыва никто из людей физически не пострадал. Наибольший ущерб был нанесен 9 квартирам. В результате взрыва паротрассы пострадали несколько автомобилей.

Окна, в которых были выбиты стекла, работники мэрии затянули пленкой. Скриншот видео: пресс-служба администрации Владивостока

От временного расселения люди отказались и через некоторое время вернулись в свои квартиры, где уже велись работы по устранению последствий выброса пара: рабочие затягивали разбитые окна пленкой, а сотрудники МЧС устанавливали тепловые пушки для просушивания помещений.

Юристы ДГК провели осмотр поврежденного имущества жителей для дальнейшего определения ущерба.

— Все пострадавшие получат необходимую помощь, в том числе мы организуем юридические консультации«, — заявил мэр Олег Гуменюк.

Сильно пострадали 9 квартир в доме, рядом с которым произошло ЧП. Скриншот видео: пресс-служба администрации Владивостока

Как сообщил директор филиала «Приморские тепловые сети» ОАО ДГК Дмитрий Вишняков, после оценки ущерба подготовят заявление в страховую компанию, с которой заключен договор на возмещение ущерба третьим лицам. Пострадавшие граждане получат компенсацию в полном объеме.

Ремонтные работы после аварийной ситуации, произошедшей накануне вечером, длились всю ночь и продолжаются до настоящего времени.

По информации Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») паропровод в районе улицы Окатовая будет отремонтирован сегодня в течение дня.

Жителей, ограниченных от ГВС в связи с ремонтными работами на сети, подключат к горячему водоснабжению. В данный момент на объекте работает аварийная бригада.

Энергетики сообщили, что паропровод прошел всю необходимую экспертизу и эксплуатировался в соответствии со всеми требованиями и нормами. Причины возникновения внештатной ситуации выясняются.

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