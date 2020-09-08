Житель Приморья прятал наркотик во рту на суде по «наркоманской» статье

Во время судебного заседания подсудимый держал во рту пакетик с наркотиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Красноармейского района Приморья умудрился пронести наркотик сначала на собственный суд, а затем и в изолятор временного содержания.

Суд над приморцем за изготовление так называемого гашишного масла состоялся в ноябре 2018 года. Фигурант дела, понимая, что скорее всего после судебного заседания он уже домой не попадет, подготовился к отсидке по своему. Мужчина положил наркотик в пластиковый пакетик, а пакетик взял в рот. Так с наркотой во рту подсудимый и просидел все заседание, был осужден, взят под стражу и отправился в ИВС.

И вот уже там — в камере — находчивый заключенный позволил себе расслабиться, смешал масло каннабиса с табаком и... как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, «наркотическое средство было изъято в ходе внепланового досмотра камер изолятора временного содержания».

Дальнереченский районный суд вынес приговор по части 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотического средства» и назначил окончательно наказание — 4 года исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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