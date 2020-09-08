Владивосток в сентябре станет съемочной площадкой приключенческого фильма «Нахимовцы»

Актеры Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин появятся во Владивостоке для съемок в фильме "Нахимовцы". Фотоколлаж: сайт kinoreporter.ru

Во Владивостоке пройдут съемки новой приключенческой киноленты «Нахимовцы», в которой играют известные российские актеры Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин. Поддержку в создании картины оказывает киностудия «Ленфильм».

Снимает фильм режиссер Олег Штром. Это история о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец мечтает о том, что ребята пойдут по его стопам, но молодых людей привлекают легкие деньги. Братья попадают в местную банду, из которой им будет выбраться весьма непросто.

— В компании с замечательным актером, народным артистом Сергеем Леонидовичем Гармашом мы выбрали этот путь — попробовать свои силы в подростковом кино. На самом деле это такая хорошая инициатива — попробовать вернуть тенденцию снимать кино для конкретного возраста, — приводит пресс-служба «Ленфильма» слова Андрея Мерзликина.

Сейчас съемки идут на различных локациях в Санкт-Петербурге, одной из которых станет здание легендарного Нахимовского училища. Позже съемочная группа отправится во Владивосток. В столице российского Дальнего Востока съемочными площадками станут улицы города и современные корабли Тихоокеанского флота. Съемки продолжатся до 30 сентября.

В фильме, помимо Гармаша и Мерзликина, можно будет увидеть Анну Дюкову, Анну Алексахину, Ольгу Павловец, Александра Тетрюмова и многих других актеров. Роли братьев-близнецов исполняют Денис и Никита Ходуновы из Санкт-Петербурга.

Релиз ленты запланирован на 2021 год.

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