Что натворил во Владивостоке тайфун «Хайшен»: информирует оперативный штаб

Во Владивостоке продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Администрация Владивостока

Оперативный штаб, координирующий работу служб Владивостока в круглосуточном режиме, сообщил, что в городе ведется устранение последствий супертайфуна «Хайшен».

По данным штаба, минувшей ночью во Владивостоке из-за непогоды отключились 24 объекта электросетевого хозяйства. На 17 объектах электроснабжение восстановлено, на 7 продолжаются восстановительные работы.

Сейчас обесточены дома по улицам Гражданской, Садгородской, Экипажной, Зеленой, Щитовой и в районе бухты Горностай. Над устранением аварий работают три бригады.

Новых обрушений фасадов зданий и подрывов крыш из-за тайфуна не зафиксировано. Общественный транспорт работает в обычном режиме. На линии работают 494 автобуса, девять трамваев и шесть троллейбусов.

С момента прохождения предыдущего тайфуна «Майсак» продолжается уборка и вывоз поваленных ветром деревьев. Распилено и убрано 1224 из выявленных 1316 упавших деревьев.

Также отмечен не связанный с тайфуном порыв паропровода на сетях ДГК в районе улицы Окатовой. Из-за аварии оказались повреждены 20 окон в девяти квартирах жилого дома. Проводятся ремонтно-восстановительные работы силами ДГК в количестве двух бригад.

Продолжает действовать штормовое предупреждение. По метеопрогнозам, сегодня днем, 8 сентября, во Владивостоке сохранится южный, юго-восточный ветер от 19 до 24 м/с. Временами его порывы могут составить 25-27 м/с.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщить оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.

Телефоны районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.

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