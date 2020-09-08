Тайфун «Хайшен» не оказал существенного воздействия на работу сетевых объектов в Приморье

C прохождением по территории Приморья тайфуна «Хайшен» энергетики Приморских электрических сетей работают в особом режиме. Диспетчеры филиала управляют работой электросетевых объектов на территории края.

В период тайфуна выпало более 80 мм осадков, порывы ветра достигали 30 м/с. Максимальное количество осадков выпало в Хасанском районе. Пик дождевой активности пришелся на период с 16.00 7 сентября до 8.00 8 сентября.

В течение ночи электроснабжение большей части потребителей было восстановлено. Электроснабжение восстановлено в с. Новожатково и Степное Михайловского района, с. Перевозное Хасанского района, с. Речица, Царевка, Петровка Шкотовского района, с. Синегорье Кавалеровского района и других населенных пунктов.

Кроме этого, вчера вечером было нарушено электроснабжение части потребителей г. Владивостока. Причиной стало повреждение в сетях РЖД. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение.

Сейчас энергетики восстановливают электроснабжение, нарушенное утром 8 сентября. Работы ведутся в п. Лазовый Партизанского городского округа, п. Раздольное и Новый, с. Вольно-Надеждинское, Ключевое и Прохладное Надеждинского района, с. Гвоздево Хасанского района, п. Подъяпольское и с. Лукьяновка Шкотовского района.

Вечером 7 сентября и ночью 8 сентября на энергообъектах Приморского края работали 40 бригад энергетиков.