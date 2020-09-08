В Находке депутаты Думы городского округа избрали мэра

Тимур Магинский. Фото: сайт Находкинского городского округа

В Находке местная Дума избрала главу городского округа. Как и ожидалось, пост занял Тимур Магинский, до этого управлявший городом с приставкой «врио». За его кандидатуру проголосовало 27 депутатов. Конкурент Магинского на выборах портовик Герман Краснощеков не получил ни одного голоса.

В социальных сетях появились высказывания приморских обозревателей политобозревателей о том, что с избранием Магинского в Находке завершился период политической нестабильности, длившейся в городе с 2016 года.

В мае 2020 года Магинский был назначен на должность первого заместителя мэра Находки. Команде главы муниципалитета нового вице-мэра представил губернатор края Олег Кожемяко. До этого момента Магинский успел поработать замминистра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, затем советником губернатора Сахалинской области, которым в то время был опять же Кожемяко, и, наконец, главой города Корсакова.

После отставки мэра Находкинского городского округа Бориса Гладких в июле Магинский в статусе и. о. принял руководство третьим по величине городом Приморья.

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