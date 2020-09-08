Фальшивый электрик во Владивостоке обворовывал доверчивых граждан

Электромонтер, пообещавший пенсионеру из Владивостока заменить счетчик, оказался мошенником Фото: Алексей БУЛАТОВ

80-летний житель Владивостока пожаловался в полицию на то, что заплатил электрику за замену электросчетчика, но «специалист» исчез, так ничего и сделав.

Стражи правопорядка не оставили обращение без внимания и вскоре установили, что некий мужчина представился пенсионеру сотрудником энергетической компании и уговорил заменить в квартире прибор учета. Чтобы избавить пожилого человека от лишних хлопот, лжеэлектрик пообещал лично купить счетчик, на что взял у хозяина квартиры 10 тысяч рублей. Взамен была выдана квитанция, как выяснили полицейские — поддельная. Взяв деньги, гражданин исчез в неизвестном направлении.

Но это не стало помехой для сотрудников уголовного розыска. После оперативно-розыскных мероприятий они задержали 36-летнего ранее не судимого уроженца Челябинска. В отделе полиции мужчина дал признательные показания по еще двум таким же преступлениям.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фальшивого электрика до суда взяли под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Полиция предлагает опознать лжеэлектрика. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Правоохранители считает, что от действий мошенника могли пострадать и другие люди. Потерпевшим предлагают обратиться в полицию по телефону дежурной части: 8(423)249 00 04 или 02, с мобильного 102.

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