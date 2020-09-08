«Вас же предупреждали». Во Владивостоке дерево расплющило авто

Дерево угодило на авто Фото: dps_vl

Крайне неудачным оказался день у автомобилиста из Владивостока, который поплатился за свою беспечность. Припаркованная под деревом машина, серьезно пострадала во время его падения. массивный ствол упал прямо на мини-джип, буквально вдавив крышу в салон. К счастью, обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось рядом с домом №2 на Кирова. Судя по фото от очевидцев, восстановление Daihatsu Be-go обойдется довольно дорого.

Стоит отметить, что перед прохождением тайфуна «Хайшен» все экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, а местные жители были заранее предупреждены о надвигающейся непогоде.

«Зачем ставить машины под деревья! Если передавали тайфун»,

Как сообщают очевидцы, из-за сильного ветра упала часть ствола на Фадеева, перегородив проезд.

Не обошлось без ЧП и на Фадеева Фото: dps_vl

Большая ветка также рухнула на Чапаева, 24.

Проезд по Чапаева оказался перегорожен Фото: dps_vl

Ликвидацией последствий удара стихии занимаются городские службы.

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