Тайфун «Хайшен» в Приморье: стихийное бедствие оставило без света тысячи человек

Тайфун с ливнями стал причиной массовых аварийных отключений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Регион уже вторую неделю пытается оправиться после череды мощных ударов стихии. Тайфун «Майсак» едва не стер Приморье с лица земли ураганным ветром, а «Хайшен», вероятно, решил потопить все, что не удалось сдуть. Последнее бедствие стало причиной массовых аварийных отключений

- Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 17 населенных пунктах (около 5 870 человек). Мощность отключенных потребителей – 5,6 МВт. В том числе в зоне ответственности АО «ДРСК» – около 5 600 человек, 4,3 МВт; в зоне ответственности АО «Оборонэнерго» – около 270 человек, 1,3 МВт, - говорят в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

Стоит отметить, что сейчас восстановлением электроснабжения занимаются 27 бригад – это 83 человека. В помощь им - 29 единиц спецтехники. Вместе с тем, сама ликвидация последствий масштабных аварий находится на контроле Минэнерго России.

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