Поиски без вести пропавшей 10-летней Тани из Владивостока завершены

Девочка просто ушла из дома и не вернулась. Фото: pixabay.com

Десятилетняя Таня ушла из дома по адресу улица 50 лет ВЛКСМ, 23, шестого сентября. Ребенок просто вышел из квартиры и пропал. Девочка словно сквозь землю провалилась, и никто не мог рассказать о том, где она сейчас находится, и все ли с ней в порядке. Родители Тани обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. Те разместила фотографию школьницы в сети, чтобы о пропаже ребенка узнали, как можно больше людей.

В приметах было указано, что у Тани рост 140 сантиметров, она среднего телосложения, у нее зелено-карие глаза и стрижка каре. В качестве особой приметы значились золотые сережки в виде шариков в ушах. В день пропажи Таня была одета в зеленую футболку, розовый костюм и кроссовки.

Десятки людей искали девочку во Владивостоке. Несколько дней назад волонтеры объявили о том, что поисковая операция завершена. Как сообщают активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ребенка нашли живым и невредимым. Ее жизни сейчас ничего не угрожает.

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