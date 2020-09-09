Из тюремной камеры домой вернулся экс-директор Приморского океанариума

Директора Приморского океанариума Сергея Логинова заключили под стражу в июле 2020 года. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Перевести бывшего директора Приморского океанариума Сергея Логинова из СИЗО под домашний арест решил Фрунзенский суд Владивостока во вторник, 8 сентября.

Экс-руководителя научно-образовательного учреждения на острове Русский подозревают в получении взяток. Как утверждают следователи, 30 марта глава организации получил через посредницу от предпринимателя 2 миллиона рублей за подписание актов приемки работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. 8 июля история повторилась. По версии следствия сумма в 2 миллиона — это 10% от суммы ежеквартальной выплаты по контракту с коммерческой компанией за обслуживание систем жизнеобеспечения.

Арестовали Логинова 10 июля 2020 года. На время расследования он был отправлен в СИЗО на 2 месяца. По прошествии этого срока следствие вышло с ходатайством о продлении содержания под стражей, однако суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест.

В отношении посредницы в получении взятки также открыто уголовное дело. Надо отметить, что она все это время находится на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

СПРАВКА:

Сергей Логинов стал директором Приморского океанариума в 2018 году. Он не первый сотрудник этого учреждения, попавший под уголовное расследование. Бывший куратор строительства океанариума Андрей Поплавский весной этого года получил 12 лет заключения и 400 миллионов рублей штрафа за растрату в 1,2 миллиарда рублей и коммерческий подкуп на 145 миллионов рублей. На экс-директора океанариума Дмитрия Питрука было заведено уголовное дело из-за гибели двух моржей и белухи, но в 2019 году органами предварительного расследования все обвинения были сняты.

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