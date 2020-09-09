Приморский океанариум возобновляет работу в четверг, 10 сентября

Руководство океанариума обращает внимание посетителей на новые правила Фото: Антон ПИКУС

Приморский океанариум сообщил через свой официальный сайт о том, что возобновляет работу 10 сентября.

«Мы готовились к открытию и рады вновь встретиться с вами!», — говорится в сообщении.

Конечно, в условиях продолжающегося режима повышенной готовности в крае, научно-образовательное учреждение готово соблюдать все требования Роспотребнадзора и обращает внимание будущих посетителей на правила, которые будут действовать в океанариуме в настоящий момент.

— Электронные билеты с градацией «Взрослый» и «Детский» доступны на официальном сайте Приморского океанариума. Социальные и льготные билеты можно приобрести только в кассовом павильоне, и в этом случае предлагается пользоваться бесконтактным способом оплаты.

— Количество билетов будет ограничено таким образом, чтобы единовременно в экспозиционном корпусе находилось не более 500 посетителей.

— Действует только тариф «Экспозиция». Демонстрация навыков морских млекопитающих в дельфинарии пока проводиться не будет.

— Ношение защитной маски при посещении океанариума является обязательным условием и для взрослых, и для детей.

— Обязательно нужно пройти тест на температуру, который проведут смотрители.

— На определенных участках территории океанариума нанесена специальная разметка. Посетителей просят быть внимательными и соблюдать социальную дистанцию на протяжении всего посещения.

— Можно знакомиться с экспозициями самостоятельно или вместе с экскурсоводом, при этом в составе экскурсионной группы не должно быть более 5 человек. Услуга аудиогида пока будет недоступна.

— Напитки и снеки доступны только в вендинговых автоматах. Поскольку находиться на экспозициях с едой и напитками запрещено, оборудована зона отдыха со столиками на втором этаже.

— Шаттл-бас будет курсировать по обычному расписанию с двумя перерывами для санитарной обработки.

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