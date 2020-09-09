Страховка от тайфунов. 42% своих посевов аграрии Приморья в этом году застраховали

Наводнения в Приморье не редкость. Фото: Instagram mark2_che

Более 190 тысяч гектаров посевов различных сельскохозяйственных культур в Приморском крае в этом году застрахованы от тайфунов. По данным министерстве сельского хозяйства Приморья, аграрии, наученные горьким опытом прошлых лет, застраховали 42% посевов различных культур.

Это в пять раз больше уровня прошлого года, отмечают представители министерства. Среди застрахованных посевов 133 тысячи гектаров сои, 46 тысяч гектаров кукурузы, а также ранние зерновые, овощи и картофель.

Уже сейчас пострадавшие от ливней и ветров сельхозпроизводители могут обратиться в страховые компании для фиксации страхового случая.

Пресс-служба правительства Приморского края сообщает, что наибольшие потери сельскому хозяйству Приморья в этом году были нанесены тайфуном «Бави», прошедшем над краем в последние дни августа. Затоплены были более 9,5 тысячи гектаров посевов. Овощи и картофель оказались переувлажненными.

От тайфуна «Майсак» в основном пострадали посевы кукурузы — почти 750 гектаров.

Страховка посевов вполне разумное решение для аграриев, если учесть что Приморский край расположен в зоне рискованного земледелия.

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