Супертайфуны проверили на прочность ветрозащитные экраны АО «Восточный Порт»

Система ветрозащитных экранов крупнейшего в России специализированного терминала с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» успешно прошла испытание на прочность двумя мощнейшими супертайфунами. С интервалом в несколько дней в начале сентября тропические штормы «Майсак» и «Хайшен» со скоростью ветра свыше 40 м/с (!) пронеслись над побережьем Приморского края, оставив после себя разрушения и ущерб региону в сотни миллионов рублей.

По словам специалистов АО «Восточный Порт», ни на одном из многометровых стальных модулей, установленных по периметру производственно-перегрузочных комплексов предприятия, не было отмечено следов деформации от воздействия ураганного ветра. А между тем данные конструкции высотой более 20 м, площадью покрытия свыше 55 тыс. м² и протянувшиеся почти на 3 км – являются крупнейшими подобными сооружениями на Дальнем Востоке России.

– Это служит ярким примером того, что принятые нами технические решения при возведении ветропылезащитных экранов соответствуют требованиям промышленной безопасности производственных объектов, – рассказал ведущий специалист по проектным работам Дирекции строящегося объекта АО «Восточный Порт» Руслан Черноусов. – Кроме того, на практике подтвердились результаты математического моделирования с учетом розы ветров бухты Врангеля, которое выполнялось на этапе подготовки к установке ветропылезащиты.

Специалист отметил, что для максимальной устойчивости сооружения и его противостоянию колоссальной ветровой нагрузке через каждые шесть метров производится монтаж буроинъекционных свай на глубину до 15-18 метров (примерная высота 5-этажного дома). Несколько таких свай образуют фундамент опоры, на которую крепятся защитные экраны. Те, в свою очередь, монтируются из перфорированных стальных панелей с антикоррозионным полимерным покрытием.

До конца 2020 года компания закончит возведение ветропылезащиты на территории специализированного угольного комплекса (включая Третью очередь) общей протяженностью 1672 м, закрыв со стороны суши границы производственной площадки. Объем инвестиций составил 1 150 млн рублей. В минувшем августе специалисты Порта завершили установку сооружений на восточной стороне и выполнили работы в южной части специализированного комплекса общей длиной 700 м. В настоящее время выполнено 70% работ по устройству фундаментов.

Сооружение пылеветрозащитных сооружений по периметру производственных площадок АО «Восточный Порт» составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании – это самый масштабный проект на Дальнем Востоке в настоящее время. Работы стартовали в 2017 году, и сейчас протяжённость защитных экранов превышает 2,7 км при максимальной высоте 23 м. Завершение «наземного» этапа установки экранов в текущем году станет одним из важных элементов целого комплекса мер АО «Восточный Порт», направленных на предотвращение попадания в окружающую среду частиц угля на всех стадиях обработки, хранения и отгрузки.