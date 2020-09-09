Раздольная выйдет из берегов? Река в Приморье вызывает тревогу

Новые территории Приморья могут быть подтоплены из-за паводков Фото: Анна ВИНОКУРОВА

Река Раздольная в Приморском крае может выйти из берегов в среду, 9 сентября, сообщает МЧС России по Приморскому краю.

«В Приморье накануне прошли 2 супертайфуна „Майсак“ и „Хайшен“, во многих реках сохраняется повышенный уровень воды. Как следствие, возможна угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов», — говорится в сообщении министерства.

По данным Примгидромета, в зону возможного подтопления попадет Октябрьский округ в районе населенных пунктов: Константиновка, Чернятино, Синельниково-1, Синельниково-2 и Покровка. Также в зону риска вошла область среднего и нижнего течения реки Раздольная на территории Уссурийского городского округа и Надеждинского района возле озера Солдатское и села Раздольное.

Спасатели рекомендуют жителям края не совершать туристические походы и ограничить использование личного автотранспорта. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 101.

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