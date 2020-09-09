На Некрасовском путепроводе во Владивостоке ограничат движение предстоящей ночью

Работы по снятию асфальта на Некрасовском путепроводе будут вестись в ночное Фото: Администрация Владивостока

Проводящая ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке подрядная организация намерена в ночь с 9 на 10 сентября снять старое асфальтовое покрытие на участке от остановки «Некрасовская» до остановки «Молодежная». Это делается для дальнейшего ремонта бетонных частей путепровода. Работы будут вестись на двух полосах дороги по направлению к выезду из города.

«Ремонт бетонной части на двух ремонтируемых полосах планируется провести до конца следующей недели. После этого будет уложен новый асфальт. В связи с производством дорожных работ будут вводиться временные ограничения движения автотранспорта на ремонтируемых полосах», — сообщили представители городского управления дорог и благоустройства.

Автолюбителям и водителям профессионалам власти города предлагают воспользоваться объездной дорогой от мыса Кунгасного через улицу Нефтеветка с выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».

Чтобы привести эту трассу в порядок после дождей, сегодня там проведет работы по отсыпке и грейдированию муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».

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