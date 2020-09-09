Еще на трех территориях Приморья введен режим «Чрезвычайной ситуации»

Режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском, Уссурийском городских округах и Пограничном районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим ЧС муниципального характера введен в Партизанском, Уссурийском городских округах и Пограничном районе.

Как уточняет краевое министерство по делам ГО и ЧС, в Уссурийском городском округе нарушено дорожное сообщение между населенными пунктами Яконовка — Корсаковка; Борисовка — Кугуки — Линевичи, Утесное — Линевичи — Кугуки. В зонах подтоплений городского округа находится 22 придомовые территории, 600 гектаров сельхозугодий. Режим ЧС местного уровня введен в границах Пушкинской, Борисовской, Пуциловской, Алексей-Никольской территорий. Там организованы три лодочные переправы, на участках между населенными пунктами Корсаковка — Яконовка, Борисовка — Корсаковка, Пуциловка — Богатырка.

В Партизанском городском округе введен режим ЧС в пределах границ размещения энергообъектов ОАО «ДРСК». Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В округе затруднен проезд легкового автомобильного транспорта в село Тигровое, сообщение осуществляется по железной дороге.

В Пограничном районе, где зафиксированы переливы через дороги и подтоплено несколько домов, муниципальный режим ЧС действует на территории всего муниципалитета.

Напомним, ранее режимы ЧС были введены и продолжают действовать в Находкинском городском округе, Надеждинском, Шкотовском районах и Зарубинском городском поселении Хасанского района.

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