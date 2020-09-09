И вновь летальный исход: COVID-19 в Приморье

В Приморье с момента появления первого больного выявлено 10284 инфицированных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморское управление Роспотребнадзора обнародовало информацию о том, что в прошедшие 24 часа из жизни ушел еще один приморец, заразившийся COVID-19. Общее число летальных исходов, вызванных новым заболеванием, достигло отметки — 109.

За минувшие сутки в регионе еще у 72 человек подтвердился диагноз «коронавирус». Таким образом, на территории края с момента появления первого больного выявлено уже 10284 инфицированных.

Из них на сегодня уже вылечилось 8630 приморцев. Причем 74 человека выбыли из списка больных лишь за вчерашний день.

Как и ранее в Приморье ведут контроль за соблюдением необходимых санитарных мер административные комиссии. Совместно с ними работают сотрудники МВД и Росгвардии.

Вчера были сделаны проверки 2166 различных объектов: точек торговли и общепита, единиц общественного транспорта, туристических баз и пляжей.

Итоги мониторинга стали поводом для составления 71 протокола об административных правонарушениях. 39 материалов были направлены в судебные органы. Члены комиссий провели беседы с 1389 приморцами о недопустимости санитарных требований Роспотребнадзора.

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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