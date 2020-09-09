Районы Приморья, в которых введен режим ЧС, получили гуманитарную помощь

«Единая Россия» продолжает работу по устранению последствий тайфуна «Майсак», который ударил по Приморью в конце минувшей недели. По распоряжению секретаря Регионального отделения Партии Олега Кожемяко в муниципальные районы края, наиболее пострадавшие от разгула стихии, направлена материальная помощь на приобретение продуктов первой необходимости, питьевой воды и газовых баллонов для населения.

Средства от ЕР получили Надеждинский, Пограничный, Хасанский и Партизанский районы и Партизанск, на территориях которых введен режим ЧС. В ближайшее время партийные активисты доставят жителям муниципалитетов, пострадавшим от тайфуна, адресную помощь.

На сегодняшний день в Приморье продолжаются восстановительные работы на объектах дорожной и коммунальной инфраструктуры. Приоритетной задачей остается восстановление энергообеспечения населенных пунктов региона. Отметим, что многие проблемы на линиях электропередач возникли на участках, находящихся в глубине лесных массивов. Сейчас спасатели расчищают просеки, чтобы упростить доступ к ЛЭП и обезопасить их от падающих деревьев. Как сообщил глава Приморья, секретарь Регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко, на основании анализа аварий и отключений в крае будет проведена большая работа по восстановлению энергообеспечения до зимы и подготовке ряда объектов к капитальному ремонту уже в 2021 году.

На территории Хасанского района, наиболее пострадавшего от тайфуна, партийные активисты передадут продукты первой необходимости жителям поселков Барабаш, Занадворовку, Хасан и Зарубино.

Добавим, что в Славянке активно работает пункт сбора помощи, куда все желающие приносят вещи первой необходимости, которые направляются пострадавшим семьям. Депутаты районной думы и главы поселений ведут активную работу на своих территориях, помогая восстанавливать кровли и заборы пострадавшим, разбираются с затопленными домами.

«За минувшие дни мы посетили все наиболее пострадавшие населенные пункты на территории района. В ходе работы на территориях мы выявили семьи, которые понесли ущерб от разгула стихии - им всем будет направлена гуманитарная помощь от «Единой России» исходя из их текущих потребностей», - сообщила секретарь местного отделения Партии Вероника Ильина.